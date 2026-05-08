Durante la Biennale di Venezia, circa 20 padiglioni tra i Giardini e l'Arsenale sono stati chiusi a causa di una protesta contro Israele. Nel corso della giornata si è svolto un corteo pro Pal, che ha portato anche a scontri tra i partecipanti e le forze dell'ordine. La manifestazione ha attirato l’attenzione dei presenti e ha interrotto temporaneamente le attività espositive.

Circa 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele, tra i Giardini e l'Arsenale. A chiudere, per il momento, sono stati Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito e Arti Applicate ma non è escluso che se ne aggiungano altri nel corso del pomeriggio. È il frutto dello sciopero dei lavoratori “contro la presenza del Padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina”, ha annunciato il canale Telegram Global Project. Nel pomeriggio, inoltre, si è tenuto un corteo dei pro...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Padiglioni chiusi, corteo pro Pal e scontri. Alla Biennale scoppia la protesta anti Israele

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