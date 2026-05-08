Padiglioni chiusi corteo pro Pal e scontri Alla Biennale scoppia la protesta anti Israele

Da ilgiornale.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Biennale di Venezia, circa 20 padiglioni tra i Giardini e l'Arsenale sono stati chiusi a causa di una protesta contro Israele. Nel corso della giornata si è svolto un corteo pro Pal, che ha portato anche a scontri tra i partecipanti e le forze dell'ordine. La manifestazione ha attirato l’attenzione dei presenti e ha interrotto temporaneamente le attività espositive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Circa 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele, tra i Giardini e l'Arsenale. A chiudere, per il momento, sono stati Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito e Arti Applicate ma non è escluso che se ne aggiungano altri nel corso del pomeriggio. È il frutto dello sciopero dei lavoratori “contro la presenza del Padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina”, ha annunciato il canale Telegram Global Project. Nel pomeriggio, inoltre, si è tenuto un corteo dei pro...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

padiglioni chiusi corteo pro pal e scontri alla biennale scoppia la protesta anti israele
© Ilgiornale.it - Padiglioni chiusi, corteo pro Pal e scontri. Alla Biennale scoppia la protesta anti Israele

Notizie correlate

Padiglioni chiusi e cortei pro Pal. Alla Biennale scoppia la protesta anti IsraeleCirca 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele, tra i Giardini e l'Arsenale.

Biennale di Venezia, tensione al corteo pro-Pal. E decine di padiglioni chiudono in segno di protesta contro IsraeleCirca 2mila attivisti pro Pal in corteo contro la presenza di Israele alla Biennale.

Aggiornamenti e dibattiti

alla biennale padiglioni chiusi corteo proBiennale di Venezia, tensione al corteo pro-Pal. E decine di padiglioni chiudono in segno di protesta contro IsraeleOltre mille attivisti in marcia alla Biennale di Venezia contro il padiglione israeliano. Sciopero in 19 padiglioni ... ilfattoquotidiano.it

alla biennale padiglioni chiusi corteo proPadiglioni chiusi e cortei pro Pal. Alla Biennale scoppia la protesta anti IsraeleDopo la bufera sul padiglione russo, scoppia quella sui rappresentanti di Tel Aviv. Alta tensione a Venezia, dove i manifestanti vogliono raggiungere il padiglione israeliano, posto sotto alto control ... msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.