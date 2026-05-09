Biennale Salvini | L?Europa? Volgare Non ci servono i suoi 2 milioni

Il ministro del governo Meloni ha visitato la Biennale di Venezia, rimanendo l’unico rappresentante del suo esecutivo presente in occasione dell’apertura del Padiglione Italia e del Padiglione Venezia. In questa occasione ha commentato l’Europa definendola volgare e ha affermato che non sono necessari due milioni di euro provenienti dall’Unione Europea. La visita si è svolta nel giorno dell’inaugurazione delle esposizioni.

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VENEZIA - È l’unico ministro del governo Meloni a mettere piede alla Biennale di Venezia nel giorno in cui si inaugurano il Padiglione Italia e il Padiglione Venezia, ma anche nell’ultimo giorno di apertura - con i balli, i canti, i fiori che decorano l’Albero Radicato nel Cielo ormai rinsecchiti - del Padiglione della Russia, destinato da oggi a mostrare solo video. Ed è lì che Matteo Salvini, dopo un passaggio al Venezia, agli Stati Uniti e al Padiglione Centrale della curatrice Koyo Kouoh, va in visita. Parla con la curatrice Anastasia Karneeva (che gli confida di essere stata contentissima della polemica: «È venuta un sacco di gente»), le chiede di toccare i fiori («Posso?»), applaude i ragazzi che intonano un canto siberiano, torna dentro a vedere la performance di musica tecno.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Biennale, Salvini: «L?Europa? Volgare. Non ci servono i suoi 2 milioni» ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Biennale, l’Ue: stop ai fondi se ci saranno i russi. Salvini: volgare ricattoRoma, 11 aprile 2026 – La Commissione europea ha avviato la procedura per congelare o revocare i fondi alla Biennale di Venezia per aver permesso... Biennale, l'Ucraina mobilita i suoi 007: «Nel mirino ci sono 34 russi»VENEZIA - Per accendere le sonnolente cronache parlamentari, ieri a Montecitorio è bastata l’apparizione del ministro Alessandro Giuli con in mano il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Biennale, scontri al corteo pro pal. Chiusura anti Israele di venti padiglioni. Salvini contro l’Ue; Biennale, la replica dopo la seconda lettera della Commissione Ue: Rispettate tutte le norme. Salvini: Nessun padiglione è escluso; Biennale, Salvini: L’Europa? Volgare. Non ci servono i suoi 2 milioni; L'Ue rilancia: 'La Biennale non sia vetrina per la Russia'. Biennale, Salvini: «L’Europa? Volgare. Non ci servono i suoi 2 milioni»VENEZIA - È l’unico ministro del governo Meloni a mettere piede alla Biennale di Venezia nel giorno in cui si inaugurano il Padiglione Italia e il Padiglione Venezia, ma ... ilgazzettino.it Salvini: 'Sono alla Biennale per porre fine alle polemiche'. Tensione al corteo pro PalSono qui per Venezia e per la Biennale e per mettere il mio mattoncino per porre fine a polemiche che non dovrebbero coinvolgere una realtà straordinaria come la Fondazione Biennale. (ANSA) ... ansa.it Venezia unica al mondo, la sua Biennale d’Arte straordinaria. Oggi ho visitato i padiglioni di Venezia, Italia, Stati Uniti, Russia, Israele e Cina. Quanta bellezza, quanta energia, quanti giovani da tutto il mondo! “Non c’è nessun ‘si deve’ nell’arte, perché l’arte è l x.com