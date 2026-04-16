Biennale l' Ucraina mobilita i suoi 007 | Nel mirino ci sono 34 russi

I servizi segreti ucraini hanno dichiarato di aver identificato 34 cittadini russi coinvolti in attività di spionaggio. La notizia è stata comunicata durante una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sui metodi utilizzati o sui nomi degli individui. La notizia è stata diffusa nel contesto della partecipazione ucraina alla biennale di Venezia, che ha attirato l’attenzione anche nel settore culturale e politico.

VENEZIA - Per accendere le sonnolente cronache parlamentari, ieri a Montecitorio è bastata l’apparizione del ministro Alessandro Giuli con in mano il libro “Venetians. Il segreto dell’Arsenale” (Sonzogno) di Luca Josi e Allegra Scottagli, storia di intrighi e tradimenti nella laguna del ‘500. Un’immagine che diversi osservatori hanno interpretato come un messaggio subliminale, nei giorni delle polemiche sulla presenza della Russia alla Biennale di Venezia. Ma in questa vicenda la realtà va oltre la fantasia, visto che c’è davvero un’attività di spionaggio dietro le sanzioni comminate dall’Ucraina a 5 protagonisti della contestata partecipazione, i quali peraltro potrebbero essere i primi di una serie.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Biennale, l'Ucraina mobilita i suoi 007: «Nel mirino ci sono 34 russi» Notizie correlate Leggi anche: Ucraina, civili nel mirino dei russi. Gente al freddo e buio Guerra, 420 droni e 39 missili russi contro l'Ucraina. Centrali e gas nel mirino, Odessa al buioLa Russia ha lanciato nella notte 420 droni e 39 missili contro l’Ucraina, in uno dei più massicci attacchi combinati delle ultime settimane. Una raccolta di contenuti Padiglione russo alla Biennale di Venezia, la Commissione UE minaccia di tagliare i fondiLa Biennale d'Arte di Venezia ha 30 giorni per fare dietrofront sulla presenza russa all'edizione 2026 o dovrà rinunciare ai fondi europei ... sentieriselvaggi.it Biennale, l’Ucraina protesta: no al padiglione della Russia. Buttafuoco: «Spazi ai dissidenti»VENEZIA - L’Ucraina boccia il padiglione della Russia e ringrazia il governo italiano per la sua netta presa di posizione contro il progetto della Biennale. Mentre nelle stesse ore la Regione, di ... ilgazzettino.it