Biennale Salvini e Zaia | tensioni e distacco tra i viali di Venezia
A Venezia, durante la Biennale, si sono verificati momenti di tensione tra Salvini e Zaia, con segnali di distacco tra i due. Si è scoperto che Salvini non era stato messo al corrente di un incontro tra Zaia e Marina Berlusconi, cosa che ha sollevato interrogativi sulla comunicazione tra i membri del governo. Inoltre, sono emerse discussioni riguardo a una chat riservata tra ministri, al centro di alcune controversie.
? Punti chiave Perché Salvini non era stato informato dell'incontro con Marina Berlusconi?. Cosa è successo realmente nella chat riservata ai ministri?. Come influirà il distacco tra Salvini e Zaia sulla Lega?. Chi cercherà di ricucire lo strappo attraverso l'invito di Occhiuto?.? In Breve Salvini ignora incontro programmato con Marina Berlusconi al Padiglione russo. Lite tra titolare Mic e ministro nella chat riservata del governo. Zaia valuta evento con Occhiuto per diversificare le interlocuzioni politiche. Anastasia Karneeva cura la mostra russa visitata dai leader alla Biennale.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Biennale di Venezia: l’Iran annuncia il ritiro tra forti tensioni? Cosa scoprirai Perché la giuria si è dimessa dopo l'esclusione di Israele? Chi ha proposto di premiare gli artisti tramite il pubblico? Come...
Biennale, caos a Venezia: Pussy Riot e scontro tra Giuli e Salvini? Domande chiave Come ha reagito il governo agli accordi segreti per il padiglione russo? Perché il ministro Giuli ha attaccato pubblicamente Matteo...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Gelo di Salvini con Zaia tra i viali della Laguna. Il Doge pensa a un evento con Occhiuto; Luca Zaia: Buttafuoco è una vittoria di Meloni. Ora tutti lo sostengano; Biennale, Salvini: L’Europa? Volgare. Non ci servono i suoi 2 milioni; Biennale, Giuli: Buttafuoco si è auto-commissariato. Zaia lo difende.
Gelo di Salvini con Zaia tra i viali della Laguna. Il Doge pensa a un evento con OcchiutoIl leader del Carroccio non sapeva dell’incontro con Marina Berlusconi. La lite con il titolare del Mic nella chat dei ministri ... repubblica.it
Zaia, Marina Berlusconi e quel pranzo che fa discutere. Salvini: «Lui fa ciò che vuole»VENEZIA - Luca Zaia a pranzo a casa di Marina Berlusconi per parlare di lavoro o di politica? Meglio, di un suo ingaggio per il centrodestra moderato, liberale, progressista? ilgazzettino.it
Alla Biennale di Venezia 30 padiglioni sbarrati e migliaia in corteo ieri contro Israele, il genocidio e la militarizzazione dell’arte. In un’edizione gettata nel caos dal governo, oggi, giorno di apertura ufficiale ma senza cerimonia, chiude definitivamente il padiglio x.com
«Essere main sponsor del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia è per noi proseguire un impegno che è parte della nostra storia», racconta Gildo Zegna a MFF in un’intervista esclusiva. Tra le prossime tappe ci sono Art Basel, Aspen e l’Oasi del gruppo ne facebook
Ancora caos a Venezia: la giuria si dimette e la Biennale lascia che siano i visitatori ad assegnare i premi. Chi votereste reddit