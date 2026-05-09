Biennale Salvini e Zaia | tensioni e distacco tra i viali di Venezia

A Venezia, durante la Biennale, si sono verificati momenti di tensione tra Salvini e Zaia, con segnali di distacco tra i due. Si è scoperto che Salvini non era stato messo al corrente di un incontro tra Zaia e Marina Berlusconi, cosa che ha sollevato interrogativi sulla comunicazione tra i membri del governo. Inoltre, sono emerse discussioni riguardo a una chat riservata tra ministri, al centro di alcune controversie.

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