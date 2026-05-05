L'Iran ha annunciato il ritiro dalla Biennale di Venezia in seguito a tensioni crescenti. La decisione arriva dopo che la giuria si è dimessa, innescando discussioni sulla cancellazione di un artista israeliano dal programma. Intanto, si è parlato di una proposta per premiare gli artisti attraverso il voto del pubblico. La manifestazione, tradizionalmente punto di incontro tra arte e cultura internazionale, si confronta con questa situazione complessa e articolata.

? Cosa scoprirai Perché la giuria si è dimessa dopo l'esclusione di Israele?. Chi ha proposto di premiare gli artisti tramite il pubblico?. Come influirà il conflitto tra Ministero e Biennale sulle sanzioni?. Perché gli artisti chiedono l'esclusione degli Stati Uniti dalla mostra?.? In Breve UE minaccia di sottrarre due milioni di euro per il padiglione russo.. Giuria si dimette dopo l'esclusione di Russia e Israele dai premi.. L'artista Belu-Simion Fainaru minaccia la Biennale di risarcimenti economici.. Duecento artisti firmano una lettera contro le disparità di trattamento.. L’Iran ha annunciato il ritiro dalla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia proprio oggi, 5 maggio 2026, in un clima di fortissima tensione politica e istituzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale di Venezia: l’Iran annuncia il ritiro tra forti tensioni

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