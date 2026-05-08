Durante la Biennale a Venezia si sono verificati momenti di polemica e tensione tra alcune figure pubbliche. La questione riguarda gli accordi riservati per il padiglione russo e le reazioni del governo. In particolare, un ministro ha pubblicamente criticato un collega politico, Matteo Salvini, scatenando un confronto tra le parti. La manifestazione di questa tensione si è unita a episodi di protesta di un gruppo musicale femminile, noto per le sue posizioni di protesta.

? Domande chiave Come ha reagito il governo agli accordi segreti per il padiglione russo?. Perché il ministro Giuli ha attaccato pubblicamente Matteo Salvini?. Chi ha deciso di boicottare l'inaugurazione del padiglione Italia?. Cosa accadrà all'Arsenale con l'arrivo dei manifestanti pro-Palestina?.? In Breve Paesi Baltici organizzano processione all'Arsenale per solidarietà verso l'Ucraina. Ministra Berezhna denuncia distruzione di oltre 2.500 siti culturali russi. Federico Mollicone boicotta inaugurazione padiglione Italia per dissenso politico. Art Not Genocide Alliance annuncia mobilitazione presso padiglione Israele. Circa 200 manifestanti del collettivo Pussy Riot hanno tentato di raggiungere piazza San Marco ieri, scatenando un intervento della polizia che ha bloccato il loro passaggio verso Ca’ Giustinian.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, caos a Venezia: Pussy Riot e scontro tra Giuli e Salvini

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