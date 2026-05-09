Dopo le contestazioni sul padiglione russo, 27 stand hanno deciso di chiudere in segno di protesta contro la partecipazione di Israele. La tensione si concentra ora sulla presenza dello Stato ebraico alla Biennale, dopo le polemiche che hanno coinvolto altri paesi. La situazione si sviluppa in un clima di scontri tra le diverse delegazioni, con le proteste che continuano a coinvolgere vari espositori.

Dopo le polemiche sul padiglione russo, 27 stand hanno chiuso per protesta contro la presenza della delegazione dello Stato ebraico. Fuori, 3.000 manifestanti si sono scontrati con la polizia. Salvini: «Gli artisti non sono portavoce dei conflitti, no ai boicottaggi». La Biennale di Venezia continua a essere terreno di scontri politici che riflettono le turbolenze internazionali. Dopo le polemiche sul padiglione russo, ieri 27 stand hanno chiuso in protesta contro la presenza della delegazione israeliana. Fuori, tremila manifestanti pro Pal si sono scontrati con la polizia. Matteo Salvini si è recato in visita: «Gli artisti non sono portavoce dei conflitti, no ai boicottaggi.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Biennale, ora tocca a Israele: furia pro Pal

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

L'altro boicottaggio. I pro-pal contro Israele alla BiennaleDopo il caso Russia, una lettera firmata da oltre 170 tra artisti e operatori chiede l’esclusione dello stato ebraico dalla kermesse.

Biennale, l’altro fronte: "Sciopero contro Israele". Scontri al corteo pro Pal"C’è una sola cosa al mondo peggiore di essere chiacchierati, ed è non essere chiacchierati".

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: San Marino verso la 61^ Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia: presentato in Udienza dai Capitani Reggenti il progetto Sea of Sound; Virtus Bologna mercato, Davide Casarin vicino: accordo biennale per il play; Cimitero islamico, boom di richieste ma c’è posto solo per altre due tombe; Lassi Thomson è il nuovo difensore straniero del Lugano.

Ecco la prima e per ora unica intervista ai curatori della Biennale d’Arte di Venezia 2026Dopo la scomparsa della curatrice Koyo Kouoh, il suo team ha portato a termine il suo lavoro. In questa intervista ci spiega come ... artribune.com

Biennale, Giuli: ora passa tutto a ChigiCapitolo Venezia chiuso, ora tutto è in mano a Palazzo Chigi. Così, in un'intervista a La Repubblica, il ministro della Cultura, Giuli. Pietrangelo Buttafuoco è stato vittima di una fantasia pacific ... rainews.it

Biennale, show di Salvini: “Volgare l’ingerenza Ue sul padiglione di Mosca” x.com