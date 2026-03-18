L' altro boicottaggio I pro-pal contro Israele alla Biennale

Alla Biennale di Venezia si apre un nuovo fronte di polemiche con la presenza di gruppi pro-pal contro Israele. La discussione si aggiunge alla recente tensione riguardante la partecipazione di artisti russi, che ha coinvolto il presidente della Fondazione e il ministro della Cultura. La manifestazione si svolge nel contesto di un dibattito acceso e di confronti pubblici tra le parti coinvolte.

Dopo il caso Russia, una lettera firmata da oltre 170 tra artisti e operatori chiede l’esclusione dello stato ebraico dalla kermesse. Ma il nodo resta lo stesso: l’arte deve rispondere alla politica? Si apre un secondo fronte alla Biennale di Venezia, dopo la polemica sulla partecipazione russa – con la maretta tra il presidente della Fondazione Pietrangelo Buttafuoco e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Questa volta il bersaglio è Israele. Il collettivo Art Not Genocide Alliance (Anga) ha fatto circolare tra autori e addetti ai lavori della 61esima Esposizione d'arte, al via a maggio, una lettera che chiede l'esclusione dello stato ebraico dalla manifestazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'altro boicottaggio. I pro-pal contro Israele alla Biennale Articoli correlati Milano Cortina 2026, studenti pro Pal protestano contro partecipazione IsraeleUn centinaio di studenti si è radunato in via Francesco Sforza, a Milano, lungo il percorso della fiamma olimpica. Leggi anche: "È contro Israele". Bufera sul vicesindaco di Bologna per la spilla pro Pal Contenuti utili per approfondire L'altro boicottaggio I pro pal contro... Temi più discussi: Il ddl Antisemitismo rischia di soffocare alle le forme di lotta nonviolente come il boicottaggio; Lettera aperta aperta ai farmacisti per il boicottaggio dei farmaci israeliani; Infantino alla Casa Bianca: Trump mi assicura che l'Iran è benvenuto ai Mondiali; Iran, no ai Mondiali 2026: Non ci sono le condizioni per andare negli Usa. L'altro boicottaggio. I pro-pal contro Israele alla BiennaleDopo il caso Russia, una lettera firmata da oltre 170 tra artisti e operatori chiede l’esclusione dello stato ebraico dalla kermesse. Ma il nodo resta lo stesso: l’arte deve rispondere alla politica? ilfoglio.it La denuncia di Greenwald: in oltre 30 stati USA niente soldi pubblici se sostieni il boicottaggio contro IsraeleNegli Stati Uniti decine di Stati obbligano cittadini, imprese e organizzazioni a firmare una ... msn.com Israele e Stati Uniti continuano a decimare i leader del regime di Teheran: festa e balli sotto il consolato iraniano a Milano. Sventolate tantissime bandiere dell'Iran ai tempi dello Scià e un'effigie dello stesso Mohammad Reza Pahlavi. Uccisi nelle ultime ore La - facebook.com facebook Israele elimina Larijani e Soleimani, la mente e la mano del regime. Le uccisioni portano a strade diverse, lo stesso obiettivo. Di @Micol_Fla x.com