Biennale scontri al corteo pro Pal per la presenza di Israele Salvini | Buttafuoco ha ra

Al termine di un corteo contro la presenza di Israele alla Biennale Arte di Venezia, si sono verificati scontri tra agenti di polizia e manifestanti. La manifestazione si svolge nello stesso giorno dell'inaugurazione del Padiglione israeliano alla mostra internazionale. La polizia ha usato mezzi di contrasto per disperdere i partecipanti, che hanno manifestato in diverse aree della città. Un rappresentante politico ha commentato l'accaduto, senza però fornire dettagli specifici.

AGI - Scontro tra Polizia e manifestanti al corteo contro la presenza di Israele, che inaugura proprio oggi il suo Padiglione alla Biennale Arte di Venezia. Il contatto c'è stato quando il corteo ha tentato di sfondare il blocco della polizia per avvicinarsi all'entrata dell'Arsenale dove si trova il Padiglione dello Stato ebraico. E poi serrande abbassate di alcuni padiglioni nazionali (Paesi Bassi, Belgio, Francia, Giappone tra i tanti) contro la sua presenza. Giornata decisamente movimentata alla Biennale di Venezia dove si stanno preparando a sfilare, in realtà a diverse centinaia di metri di distanza, gli artisti di Anga - Art not Genocide Alliance e Biennalocene.🔗 Leggi su Agi.it

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