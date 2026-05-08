Scontri al corteo pro Pal per la presenza di Israele Biennale Salvini | Buttafuoco ha ra

Al corteo contro la presenza di Israele alla Biennale Arte di Venezia si sono verificati scontri tra la Polizia e i manifestanti. La protesta si è concentrata sull’inaugurazione del Padiglione israeliano, che si svolge nello stesso giorno. La situazione ha portato a momenti di tensione tra le forze dell’ordine e i partecipanti alla manifestazione. Nessuna informazione su feriti o arresti è stata resa nota.

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AGI - Scontro tra Polizia e manifestanti al corteo contro la presenza di Israele, che inaugura proprio oggi il suo Padiglione alla Biennale Arte di Venezia. Il contatto c'è stato quando il corteo ha tentato di sfondare il blocco della polizia per avvicinarsi all'entrata dell'Arsenale dove si trova il Padiglione dello Stato ebraico. E poi serrande abbassate di alcuni padiglioni nazionali (Paesi Bassi, Belgio, Francia, Giappone tra i tanti) contro la sua presenza. Giornata decisamente movimentata alla Biennale di Venezia dove si stanno preparando a sfilare, in realtà a diverse centinaia di metri di distanza, gli artisti di Anga - Art not Genocide Alliance e Biennalocene.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scontri al corteo pro Pal per la presenza di Israele. Biennale, Salvini: "Buttafuoco ha ra... Notizie correlate Biennale, scontri al corteo pro Pal per la presenza di Israele. Salvini: "Buttafuoco ha ra...AGI - Scontro tra Polizia e manifestanti al corteo contro la presenza di Israele, che inaugura proprio oggi il suo Padiglione alla Biennale Arte di... Biennale di Venezia, serrata senza precedenti anti-Israele. Scontri al corteo pro-Pal. Salvini al padiglione russo: “All’Arsenale non si parla di guerra”Venezia, 8 maggio 2026 – Verrà ricordata come la Biennale delle contestazioni politiche. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vicenza, attimi di tensione nel corteo pro-Pal. Interviene la polizia; Militanti pro Askatasuna lasciano il corteo. gli scontri davanti al centro sociale I VIDEO; Scontri al corteo del 1 maggio a Torino davanti all'ex Askatasuna, la polizia risponde alla carica con idranti; Torino, scontri al corteo del Primo Maggio: bastonate e spray contro gli agenti davanti all’Askatasuna, cariche e idranti in risposta. Biennale di Venezia, scontri al corteo pro Pal. Chiusi 20 padiglioni contro IsraeleÈ partito da via Garibaldi a Venezia il corteo pro Pal contro la partecipazione di Israele alla Biennale, nel giorno della mobilitazione promossa dal collettivo Art Not ... ilmessaggero.it Biennale di Venezia, scontri manifestanti-polizia al corteo pro Pal. Chiusi 20 padiglioni contro IsraeleÈ partito da via Garibaldi a Venezia il corteo pro Pal contro la partecipazione di Israele alla Biennale, nel giorno della mobilitazione promossa dal collettivo Art Not ... leggo.it +++ Scontri manifestanti-polizia al corteo pro Pal +++ - facebook.com facebook Scontri tra polizia e manifestanti a Venezia durante il corteo organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale. I manifestanti hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso della Biennale, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. x.com