La disputa tra gli artisti e i critici riguardo alla partecipazione alla Biennale ha suscitato discussioni tra i sostenitori delle diverse fazioni politiche. Una serie di commenti e reazioni si sono concentrate sul ruolo delle figure coinvolte e sul loro impatto sulla manifestazione. La polemica si è sviluppata attraverso dichiarazioni pubbliche e confronti diretti, attirando l’attenzione di pubblico e media sulla scena culturale e politica italiana.

Sono seriamente divertito dalla querelle Buttafuoco-Giuli sulla Biennale. Ho amistà: con l’elevato Pietrangelo, ho condiviso il genius loci della nascita, la Libreria del Mastro (lui vendeva, io assessorucolo acquistavo), il suo zione penato missino, il praticantato napoletano al “Roma”, nel tempo che fu. Di Alessandro, non apprezzai le giovanili oche anti-finiane, oggi lo stimo: ha altezza, zaino e bastone per fare, come fa, “con disciplina e onore”, il cambio lento del ministero sinistro dove (W il cinema della libertà!) il film sorpassò la realtà: soldi “red” andarono pure al “regista assassino” di Villa Borghese. E poi quell’Antonello da Messina scippato alle aste vale più di ogni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Biennale, Giuli e Buttafuoco: la destra che ruba la scena alla sinistra

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