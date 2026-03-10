Durante la presentazione del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026 di Venezia, Giuli ha nuovamente criticato il Padiglione russo e ha ribadito che, secondo la destra, la cultura rappresenta libertà. Nel corso dell’evento, Buttafuoco ha ringraziato Giuli per le sue affermazioni. La discussione sul ruolo dei padiglioni e sui messaggi trasmessi dall’esposizione continua a essere al centro dell’attenzione.

Arriva dalla presentazione del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026 di Venezia la più efficace smentita di una certa narrazione che vorrebbe la destra come una caserma e il governo impegnato in una occupazione manu militari di tutti gli spazi, con conseguente censura di qualunque visione non allineata. Nel messaggio di saluto alla conferenza stampa, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ribadito la contrarietà del governo alla presenza del Padiglione della Federazione Russa, ma ha anche aggiunto che è stata una «libera e autonoma scelta della Biennale di Venezia che siamo tenuti a rispettare». Parole per cui il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, lo ha ringraziato perché proprio «questa diversità di posizione conclama l’autonomia» della Biennale e la sua estraneità a qualsiasi forma di censura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Biennale, Giuli torna a criticare il Padiglione russo. E conferma che per la destra cultura è libertà. Buttafuoco lo ringrazia

Articoli correlati

Biennale Venezia 2026, Giuli contro Buttafuoco e il padiglione russoAncora polemica per la presenza del padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026.

Giuli-Buttafuoco, scontro a destra sulla Russia alla Biennale: cosa è successoIl MiC ha precisato che la partecipazione della Federazione Russa è stata presa «nonostante l’orientamento contrario del governo».

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Biennale Giuli torna a criticare il...

Temi più discussi: Polemiche per la Russia alla Biennale di Venezia: Legittima la violenza; Biennale, MiC: partecipazione della Russia decisione autonoma della Fondazione; Giuli sfiducia la Biennale sulla Russia? Allora sia coerente e ritiri l’Italia; Russia alla Biennale 2026, scontro tra Giuli e Buttafuoco: cosa sta succedendo davvero.

Fenice, il M5S interroga Giuli: «Cosa fa per sanare il conflitto in corso?»In un contesto di stallo e conflitto totale al Teatro La Fenice, che permane dalla fine del settembre 2025, i due deputati del Movimento 5 Stelle Gaetano Amato e Enrico Cappelletti hanno depositato un ... veneziatoday.it

Alessandro Giuli: L'arte è libera se è libera di esprimersi. Buttafuoco: La Biennale non censuraNuovo botta e risposta a distanza tra il ministro della Cultura e il presidente della Biennale di Venezia sulla partecipazione della Federazione Russa in Laguna ... huffingtonpost.it

LA BIENNALE | «Ancora una volta l'Italia riuscirà a esprimere all'interno della Biennale, attraverso il proprio padiglione, un'eccellenza artistica di grande forza e di grande qualità», ha detto il ministro Giuli. - facebook.com facebook

Biennale dei millennial di scena al Whitney, si esplora la relazionalità. Curata da Marcela Guerrero e Drew Sawyer, con oltre metà degli artisti nati dopo il 1981 #ANSA x.com