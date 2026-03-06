Giuli-Buttafuoco scontro a destra sulla Russia alla Biennale | cosa è successo

Durante la Biennale, si è verificato uno scontro tra Giuli e Buttafuoco riguardo alla Russia. Il presidente della manifestazione, Pietrangelo Buttafuoco, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno scatenato una discussione tra i due. L’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti, portando a un confronto diretto tra le parti coinvolte. La vicenda ha suscitato commenti e reazioni nel mondo dell’arte e della cultura.

Il MiC ha precisato che la partecipazione della Federazione Russa è stata presa «nonostante l'orientamento contrario del governo». Ma il presidente della Fondazione aveva parlato di «confronto continuo» col ministro. «In merito alle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, si precisa che la partecipazione della Federazione Russa alla 61esima Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia è stata decisa in totale autonomia dalla Fondazione Biennale, nonostante l'orientamento contrario del Governo italiano». È quanto si legge in un comunicato stampa del Ministero della Cultura, in cui viene anche...