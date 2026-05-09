La 59ª Mostra internazionale d’arte di Venezia ha registrato un record di visitatori, attirando pubblico da tutto il mondo. In contemporanea, si sono intensificate le tensioni tra organizzatori e autorità, con alcune polemiche legate alla gestione dell’evento. Nel frattempo, il governo italiano ha inviato ispettori per verifiche sulle pratiche organizzative, mentre alcune rappresentanze istituzionali si sono rivolte ufficialmente alla Santa Sede chiedendo un intervento per la pace.

? Domande chiave Perché il governo italiano ha inviato ispettori alla Biennale?. Chi ha chiesto ufficialmente l'intervento del Papa per la pace?. Come ha influito la presenza di Russia e Israele sui visitatori?. Perché la giuria internazionale si è dimessa proprio quest'anno?.? In Breve Accreditamenti giornalistici aumentati del 70% con 3.733 professionisti tra cui 2.641 stranieri.. Salvini sostiene Buttafuoco mentre il ministro Giuli assente segnala frattura con il governo.. Monsignor Francesco Moraglia e il cardinale José Tolentino partecipano all'inaugurazione del Padiglione Santa Sede.. Pubblico deciderà i due Leoni per la migliore partecipazione entro il 22 novembre 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale di Venezia: record di visitatori tra tensioni e polemiche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Biennale, Salvini e Zaia: tensioni e distacco tra i viali di Venezia? Punti chiave Perché Salvini non era stato informato dell'incontro con Marina Berlusconi? Cosa è successo realmente nella chat riservata ai...

Biennale di Venezia: l’Iran annuncia il ritiro tra forti tensioni? Cosa scoprirai Perché la giuria si è dimessa dopo l'esclusione di Israele? Chi ha proposto di premiare gli artisti tramite il pubblico? Come...