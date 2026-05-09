Durante un dibattito sulla Biennale, uno studioso ha affermato che l’intervento dell’Unione Europea è stato insensato, mentre un altro ha sostenuto che bloccare la cultura di un Paese rappresenta un atto di inciviltà. La discussione si è concentrata sulle posizioni di un autore e sulla reazione di un critico, con entrambi i commentatori che hanno espresso opinioni contrapposte riguardo alle misure adottate a livello europeo.

“Buttafuoco ha perfettamente ragione. L’intervento dell’Unione Europea, come sempre, sfiora il ridicolo. Ed è anche ricattatorio, di basso livello: minacciare di non dare i soldi sono cose un po’ mercantili”. Sono le parole pronunciate da Luciano Canfora, a Calibro 9, la trasmissione di Radio Cusano condotta da Francesco Borgonovo, intervenendo sulla polemica attorno alla Biennale di Venezia 2026 e alla presenza del padiglione russo. La posizione dello storico non lascia spazio ai distinguo: “Sbarrare la strada alla cultura di un paese, quale che sia il suo governo, è un gesto di inciviltà”. A sostegno della sua posizione, Canfora porta come...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Biennale, Canfora: “Buttafuoco ha perfettamente ragione, dalla destra un autogol. Bloccare la cultura di un Paese è inciviltà”

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