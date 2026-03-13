La Russia alla Biennale e il tic conformista della destra | Buttafuoco ha ragione

La Russia partecipa alla Biennale d’arte, mentre la destra dimostra un atteggiamento conformista. In questo scenario, un critico ha affermato che il comportamento occidentale verso la cultura si sta modificando. La discussione si concentra sulle posizioni politiche e culturali, senza approfondire le motivazioni o le conseguenze di queste scelte. La presenza russa e le reazioni della destra sono al centro dell’attenzione.

Non sarà che la cultura in Occidente, da spazio di libero confronto, si sta trasformando sempre più in un codice disciplinare, un galateo ideologico dove l’istinto alla censura è ormai parte integrante dei suoi comportamenti? Il dubbio nasce osservando la polemica tra Pietrangelo Buttafuoco e Alessandro Giuli allargarsi progressivamente ad altri attori. L’ultima ad aggiungersi è stata l’ Unione europea per bocca di quasi tutti i suoi ministri della Cultura, che non solo stigmatizzano l’ipotesi di riaprire il padiglione russo alla Biennale, ma minacciano pure di chiudere i rubinetti dei finanziamenti se l’ente veneziano non recedesse dai suoi propositi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Russia alla Biennale e il tic conformista della destra: Buttafuoco ha ragione Articoli correlati Giuli-Buttafuoco, scontro a destra sulla Russia alla Biennale: cosa è successoIl MiC ha precisato che la partecipazione della Federazione Russa è stata presa «nonostante l’orientamento contrario del governo». Leggi anche: Biennale di Venezia, Buttafuoco si gioca la carta del padiglione dei dissidenti di Buttafuoco per disinnescare il caso Russia Altri aggiornamenti su La Russia alla Biennale e il tic... Temi più discussi: La Russia alla Biennale di Venezia, 22 Paesi europei firmano una lettera di condanna; La Russia alla Biennale, l'ira dei ministri europei; Il Ministro Giuli smentisce l’accordo sulla partecipazione della Russia alla Biennale Arte 2026; Padiglione Russia a Venezia, tensione tra Biennale e Governo. La Russia alla Biennale di Venezia, 22 Paesi europei firmano una lettera di condannaLeggi su Sky TG24 l'articolo La Russia alla Biennale di Venezia, 22 Paesi europei firmano una lettera di condanna ... tg24.sky.it Riapre il padiglione Russia: Giuli sfiducia la rappresentante Mic alla Biennale, lei resisteIl ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha chiesto alla rappresentante del Mic nel Consiglio di amministrazione della Biennale, Tamara Gregoretti, di rimettere il suo mandato essendo venuto meno ... msn.com La Russia guadagna fino a 150 milioni di dollari al giorno in entrate di bilancio extra dalle vendite di petrolio, il che la rende il principale beneficiario del conflitto in Medio Oriente. Lo rivela il Financial Times, secondo il quale, indipendentemente dai soldi che p x.com Il ministro Alessandro Giuli ha chiesto le dimissioni della rappresentante del suo ministero nel consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, Tamara Gregoretti, per l’ammissione della Russia alla 61esima Esposizione internazionale dell’Arte - facebook.com facebook