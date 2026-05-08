Biennale proteste per la presenza di Israele Salvini | Buttafuoco ha ragione L' arte non

Oggi alla Biennale di Venezia si è svolto un corteo di protesta contro la presenza di Israele al Padiglione. La manifestazione ha attirato diversi partecipanti che hanno espresso il loro dissenso. La mostra, aperta al pubblico, includeva anche il padiglione israeliano, mentre sul posto si sono verificati alcuni momenti di tensione. Tra i partecipanti, alcune persone hanno portato bandiere e cartelli per esprimere il proprio pensiero.

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