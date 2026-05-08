Biennale proteste per la presenza di Israele Salvini | Buttafuoco ha ragione L' arte non
Oggi alla Biennale di Venezia si è svolto un corteo di protesta contro la presenza di Israele al Padiglione. La manifestazione ha attirato diversi partecipanti che hanno espresso il loro dissenso. La mostra, aperta al pubblico, includeva anche il padiglione israeliano, mentre sul posto si sono verificati alcuni momenti di tensione. Tra i partecipanti, alcune persone hanno portato bandiere e cartelli per esprimere il proprio pensiero.
AGI - Un corteo pro Pal contro la presenza di Israele alla Biennale di Venezia che inaugura proprio oggi il suo Padiglione. E poi serrande abbassate di alcuni padiglioni nazionali (Paesi Bassi, Belgio, Francia, Giappone tra i tanti) contro la sua presenza. Giornata decisamente movimentata alla Biennale di Venezia dove si stanno preparando a sfilare, in realtà a diverse centinaia di metri di distanza, gli artisti di Anga - Art not Genocide Alliance e Biennalocene. Il tutto nel giorno in cui si inaugura il Padiglione Venezia. Le dichiarazioni di Salvini al suo arrivo . "Non penso che gli artisti siano protagonisti o complici delle guerre che ci sono in corso.🔗 Leggi su Agi.it
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