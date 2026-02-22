Ucraina 4 anni di guerra | Papa Leone XIV invoca pace preghiera

Papa Leone XIV ha espresso dolore per il prolungarsi della guerra in Ucraina, che dura da quattro anni. La causa principale è il continuo scontro armato tra le forze del governo e i ribelli nella regione orientale. Il Papa ha invitato i fedeli a pregare per la pace e a sostenere le vittime del conflitto. La Chiesa si impegna a promuovere il dialogo tra le parti coinvolte. La richiesta di pace si fa sempre più urgente.

Il Pontefice Leone XIV ha espresso profondo dolore per il protrarsi del conflitto in Ucraina, giunto ormai al quarto anno. L'appello al cessate il fuoco e al dialogo è stato rinnovato al termine dell'Angelus, con un invito alla preghiera per il popolo ucraino e per tutte le vittime della guerra nel mondo. La richiesta di pace risuona in un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni e dalla sofferenza di milioni di persone. L'attenzione del Pontefice si è focalizzata sulla drammatica situazione in Ucraina, un conflitto che, secondo quanto emerso, ha causato innumerevoli vittime e ha spezzato la vita di molte famiglie.