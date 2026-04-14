Papa Leone XIV invoca ancora la pace | Il cuore di Dio è straziato dalle guerre

Il papa ha nuovamente chiesto di pregare per la pace, affermando che il cuore di Dio è profondamente ferito dalle guerre in corso. Secondo Prevost, il Signore sostiene i piccoli e gli umili, non i malvagi o i prepotenti, e utilizza queste persone per diffondere il suo messaggio di amore e di pace. La richiesta di preghiere è stata accompagnata da un appello a superare i conflitti e a cercare soluzioni pacifiche.

Per Prevost, il Signore non sta "con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi" ma con i piccoli e gli umili, attraverso i quali porta avanti il suo Regno d'amore e di pace Papa Leone XIV attacca ancora una volta i potenti del mondoche scatenano guerre e gettano milioni di persone nella morte e nel dolore. Dopo la ferma e decisa replica di ieri aDonald Trump, oggi il romano pontefice ribadisce che “il cuore di Dio è straziato dalle guerre, dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne“, giacché il Signore non sta “con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi” macon i piccoli e gli umili. Infatti, secondo il Papa, è proprio attraverso questi ultimi che l’Onnipotente porta avanti il suo Regno d’amore e di pace.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV invoca ancora la pace: “Il cuore di Dio è straziato dalle guerre” Papa Leone XIV: «Dio è straziato dalla guerre, non sta con i prepotenti». Il nuovo messaggio, senza citare TrumpNonostante le tensioni di ieri con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Papa Leone torna sui conflitti che affliggono il mondo, in... Il Papa, 'Dio straziato dalle guerre, non sta con i prepotenti'Ancora un attacco da parte di Papa Leone contro i prepotenti del mondo che decidono le guerre.