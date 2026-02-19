Calendario hockey ghiaccio femminile oggi Olimpiadi 2026 | orari finali Svezia-Svizzera e Canada-USA tv programma streaming

Il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge oggi, con le finali che decideranno le medaglie. La causa è la competizione tra le migliori squadre del mondo, tra cui Svezia, Svizzera, Canada e Stati Uniti. Gli incontri principali sono Svezia contro Svizzera e Canada contro USA, trasmessi in diretta tv e streaming. Gli appassionati possono seguire le partite a partire dagli orari stabiliti, tra emozioni e tensione sul ghiaccio. La giornata promette grandi spettacoli e adrenalina.

Il torneo femminile di hockey su ghiaccio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è pronto ad assegnare le sue medaglie. Dopo un lungo cammino infatti, andranno in scena gli ultimi atti della manifestazione. In questo giovedì 19 gennaio, saranno 2 le partite in agenda: si comincia alle 14.40 con il confronto tutto europeo per il bronzo fra Svezia e Svizzera, duello difficile da decifrare in termini di pronostici, per poi iniziare la marcia d'avvicinamento verso le 19.10 quando si terrà la finalissima per l'oro fra USA e Canada, con le statunitensi nettamente favorite visto anche il 5-0 maturato nella prima fase del torneo quando le due superpotenze si sono affrontate nel Girone A, quello delle teste di serie.