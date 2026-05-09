Durante un'intervista, il cantautore ha rivelato di non aver mai letto un libro dall'inizio alla fine. La sua spiegazione riguarda la mancanza di tempo e l'interesse per altri metodi di apprendimento e ispirazione. La dichiarazione ha suscitato sorpresa tra i fan e i media, che hanno sottolineato come questa abitudine sia poco comune tra artisti di successo. Antonacci ha aggiunto che preferisce ascoltare audiolibri o documentari per informarsi e trovare idee.

Biagio Antonacci sorprende tutti con una confessione inedita: non ha mai letto un libro intero. Tra nuove fonti di ispirazione per i suoi testi, ecco il motivo. Leggi anche: Anche Biagio Antonacci (s)parla di Fedez, ecco la frecciatina e cosa ha detto (c’entra Rozzano) Nel mondo della musica, ogni artista costruisce il proprio percorso creativo attraverso esperienze, influenze e sensibilità personali. Nel caso di Biagio Antonacci, questo processo assume contorni particolarmente originali, come dimostrano alcune recenti dichiarazioni che hanno sorpreso il pubblico. Il cantautore, protagonista da decenni della scena italiana, ha scelto di raccontarsi con grande sincerità, svelando aspetti poco noti della sua vita privata e del suo modo di lavorare.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Biagio Antonacci non ha mai letto un libro intero in vita sua e il motivo vi spiazzerà: ecco perché

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Biagio Antonacci racconta le sue insoddisfazioni #shorts

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