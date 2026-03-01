Biafora | Roma Juve gara spartiacque per la Champions League contatti fitti per il ritorno di Totti in giallorosso Sulla corsa scudetto… – ESCLUSIVA

Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, ha commentato il confronto tra Roma e Juve, definendolo una partita decisiva per la qualificazione in Champions League. Ha rivelato che ci sono contatti intensi per il ritorno di Totti nella società giallorossa. Biafora ha anche menzionato l’attenzione sulla corsa scudetto, senza entrare in dettagli specifici. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in esclusiva a Calcionews24.

