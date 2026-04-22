A circa due settimane dalle dure dichiarazioni di Ranieri contro Gasperini, a Trigoria si continua a parlare di possibili cambiamenti nella guida tecnica. In questo periodo, il nome di Massara viene associato a una possibile sostituzione, mentre il direttore sportivo Giuntoli sembra essere in posizione favorevole per un ruolo di rilievo. La situazione resta incerta e non sono stati annunci ufficiali.

Quasi due settimane dopo le parole di fuoco di Ranieri contro Gasperini, a Trigoria continua a regnare l’incertezza. Lo strappo tra il senior advisor e l’allenatore giallorosso è evidente, ma rimane concreta la possibilità che possano rimanere entrambi a Roma, mentre a saltare potrebbe essere il DS Frederic Massara. Il difficile rapporto tra Gasperini e la coppia Ranieri-Massara. Con l’apertura del vaso di Pandora sulla relazione Ranieri-Gasperini è passata in secondo piano la principale frattura che ha caratterizzato la stagione giallorossa, quella tra il mister di Grugliasco e il direttore sportivo. L’allenatore piemontese ha quasi sempre diretto la sua insofferenza verso il mercato, per i ritardi o per la selezione di alcuni giocatori rivelatisi non idonei al gioco della sua Roma.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, tra Gasperini e Ranieri rischia Massara: Giuntoli in pole

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