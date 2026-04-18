Durante un'intervista, l'attrice ha spiegato che al momento della sua uscita dalla serie non era a conoscenza dei problemi personali dell'attrice che interpretava il suo personaggio. Ha ricordato che non aveva informazioni sul motivo dell'allontanamento e che la decisione di licenziarla non è stata comunicata loro in modo diretto. La discussione si è concentrata sulla mancanza di dettagli riguardo alle ragioni ufficiali dietro questa scelta.

L'attrice ha ricordato l'uscita di scena dell'interprete di Brenda dalla serie, spiegando che non era realmente a conoscenza di quello che stava affrontando nella vita privata. Jennie Garth è tornata a parlare del licenziamento di Shannen Doherty dalla serie Beverly Hills, 90210, ammettendo che all'epoca non sapeva realmente quello che stava affrontando la collega nella sua vita privata. L'attrice, parlando con Dax Shepard nel nuovo episodio del podcast Armchair Expert, ha spiegato quanto accaduto nel 1994. I problemi di Shannen Doherty Jennie Garth, ricordando l'addio di Shannen Doherty a Beverly Hills, 90210 (disponibile ora su Sky in versione rimasterizzata), ha sottolineato: "Penso che alcune delle decisioni fossero semplicemente 'Fanculo, posso fare quello che voglio'.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Beverly Hills 90210, Jennie Garth sul licenziamento di Shannen Doherty: "Non sapevamo i suoi problemi"

Notizie correlate

Jennie Garth: il buio dietro il successo di Beverly Hills 90210L’attrice Jennie Garth ha aperto il proprio cuore riguardo alle profonde difficoltà personali affrontate dopo il successo mondiale della serie...

Jennie Garth, il divorzio, gli aborti spontanei e le dipendenze: «La fama improvvisa per Beverly Hills 90210 è stata spaventosa, ho toccato il fondo»Gli anni più difficili, tuttavia, arrivarono dopo il divorzio dal secondo marito Peter Falcinelli.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Jennie Garth, in un memoir la lotta alle dipendenze, traumi e divorzio; Beverly Hills 90210, Jennie Garth sul licenziamento di Shannen Doherty: Non sapevamo i suoi problemi; Dopo il divorzio ero infelice. Una sera ho bevuto tanto e ingoiato un sacco di pillole, mi hanno dovuto fare la lavanda gastrica: Jennie Garth dopo il boom di Beverly Hills 90210; Jennie Garth su divorzio, aumenti di peso e dipendenze: la rinascita della Kelly di Beverly Hills.

Beverly Hills 90210, Jennie Garth sul licenziamento di Shannen Doherty: Non sapevamo i suoi problemiL'attrice ha ricordato l'uscita di scena dell'interprete di Brenda dalla serie, spiegando che non era realmente a conoscenza di quello che stava affrontando nella vita privata. movieplayer.it

Beverly Hills, Jennie Garth sfoggia il total white e ci svela il capo effortless della primavera: il dolcevita a mezze maniche bianco che sta bene a tutteJennie Garth continua a dettare la moda e ora lo fa con il suo dolcevita a mezze maniche bianco, il capo cool ed effortless che non vediamo l’ora di indossare ... dilei.it

#adv Beverly Hills 90210 (1990-2000), disponibile ora su Sky in versione rimasterizzata Beverly Hills 90210 è stata il simbolo delle serie teen anni '90. Andata in onda per 10 stagioni nel corso di un decennio, dal 1990 al 2000, lo show creato da Aaron Spellin - facebook.com facebook

Beverly Hills 90210, il ritorno dei ragazzi che hanno cambiato la televisione x.com