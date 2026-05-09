Sam Beukema si sta preparando per la sfida tra Napoli e Bologna, definendola una partita dal sapore particolare. L’atleta ha espresso entusiasmo per questa occasione, senza approfondire motivazioni o aspettative specifiche. La partita si svolgerà in una delle prossime giornate di campionato, e i tifosi attendono con interesse il confronto tra le due squadre. Beukema si concentra sulla propria preparazione in vista dell’incontro.

Sam Beukema si prepara a vivere una partita dal sapore particolare. Il difensore del Napoli ritroverà il Bologna, club con cui ha condiviso due stagioni importanti e un percorso di crescita decisivo. Prima, però, ha fatto il punto sul momento degli azzurri e sul suo primo anno in Campania. Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, il centrale olandese è partito dall’ultima gara contro il Como, soffermandosi sulle difficoltà incontrate dalla squadra: “La sfida a Como è stata molto tattica: sapevamo cosa dovevamo aspettarci dal loro gioco, è una squadra forte a cui piace costruire dal basso. Nel primo tempo hanno fatto molto bene, ci hanno pressato alto, ma nel secondo tempo siamo riusciti a giocare meglio e creare occasioni: nel finale potevamo anche portare a casa i tre punti.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Beukema carica Napoli-Bologna: “Partita speciale”

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