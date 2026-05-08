Napoli Beukema | Dette cose non vere sul mio addio al Bologna

Durante la sua prima stagione con il Napoli, l’attaccante ha risposto a voci riguardanti il suo addio al Bologna, definendole false. Ha precisato che alcune affermazioni circolate non corrispondono alla realtà e ha espresso soddisfazione per il suo percorso con la squadra partenopea. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discutono anche i dettagli relativi al trasferimento, senza menzionare specificamente i termini economici o le altre parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Napoli, 8 maggio 2026 - La sua prima annata al Napoli, complice un prezzo d'acquisto molto alto ( 34 milioni totali tra parte fissa e bonus), non ha rispettato pienamente le aspettative, alternando buone prestazioni ad altre decisamente deludenti, al punto da aver soggiornato a lungo in panchina e da aver attirato delle voci di mercato che lo vedono protagonista per la prossima estate nonostante un contratto valido fino al 2030, con in particolare il Liverpool dell'estimatore Arne Slot molto interessato alla vicenda: Sam Beukema però non ci sta e vede il suo futuro ancora in azzurro, come confessato ai microfoni di Radio Crc. Il bilancio personale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Beukema: "Dette cose non vere sul mio addio al Bologna" Notizie correlate Castro fa un gol da vero attaccante al Brann e difende il Bologna: “Dette cose non vere sul nostro spogliatoio”Santiago Castro fa un gol da vero attaccante al Brann, permettendo al Bologna di vincere l'andata dal playoff di Europa League, e difende lo... 5 cose sbagliate che ti vengono dette sul BotoxBotox è il nome commerciale di una neurotossina molto popolare (tossina botulinica di tipo A), ma il termine è spesso utilizzato per riferirsi a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Napoli, Beukema: Dette cose non vere sul mio addio al BolognaA pochi giorni dal match contro il suo passato, in programma lunedì sera al Maradona, l'olandese torna su quanto accaduto in estate: È una partita speciale per me, ma ora penso solo all'azzurro ... sport.quotidiano.net Beukema: Napoli-Bologna partita speciale, Conte e Italiano due grandi allenatoriLe dichiarazioni rilasciate dal difensore olandese, ex di turno contro gli emiliani, a tre giorni dal Monday Night della 36esima giornata di Serie A ... corrieredellosport.it