Al Teatro Bonci, l’artista Bergonzoni presenta uno spettacolo di satira sociale che utilizza il non sense per mettere in discussione alcune convinzioni condivise. Nel suo intervento, si concentra sul concetto di “Crealtà”, un termine che egli stesso ha introdotto, e propone una riflessione sul ruolo delle percezioni e delle certezze nella società contemporanea. La performance si distingue per l’approccio irriverente e per le tematiche affrontate attraverso un linguaggio che sfida il senso comune.

? Punti chiave Come può il non sense scardinare le certezze della società attuale?. Cosa si nasconde dietro il nuovo concetto di Crealtà di Bergonzoni?. Perché l'artista usa l'asta dei pensieri per criticare il potere?. Quali temi sociali emergono dal legame tra Van Gogh e Bangkok?.? In Breve Spettacolo recuperato dopo il rinvio dello scorso novembre al Teatro Bonci di Cesena.. Date fissate dal 14 al 17 maggio per la performance a Cesena.. Tournée prevede appuntamento al Teatro Storchi di Modena dal 12 al 14 dicembre.. Concetto di Crealtà esplora temi sociali attraverso riferimenti a Mahler, Dalì e Allah.. Dal 14 al 17 maggio il Teatro Bonci ospiterà Alessandro Bergonzoni per il recupero dello spettacolo Arrivano i Dunque, precedentemente rimandato lo scorso novembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergonzoni al Teatro Bonci: la satira sociale sfida il senso comune

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