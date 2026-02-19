Successo per ' Estasi Pitagorica' | la matematica dialoga con filosofia musica e danza al teatro Bonci

Il teatro Bonci di Cesena ha ospitato martedì 3 febbraio lo spettacolo “Estasi Pitagorica”, un evento che unisce matematica, filosofia, musica e danza. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico in un viaggio tra formule e emozioni, rendendo accessibili concetti complessi attraverso performance artistiche. L’obiettivo era mostrare come i numeri e le teorie possano ispirare e diventare parte di un’esperienza sensoriale. La serata ha attirato famiglie e appassionati, che hanno potuto apprezzare un approccio innovativo alla cultura.

Il risultato è stato uno spettacolo suggestivo e coinvolgente in cui il pubblico è stato accompagnato in un percorso emotivo e intellettuale capace di regalare intensi momenti di bellezza, riflessione e ispirazione Martedì 3 febbraio al teatro Bonci di Cesena, si è svolto lo spettacolo "Estasi Pitagorica", nell'ambito della rassegna Teatro Ragazzi, promossa da Emilia Romagna Teatro Fondazione Ert. L'evento ha registrato un successo, confermando l'interesse per proposte culturali innovative e coinvolgenti. Ideato dal prof Emanuele Parini, lo spettacolo ha visto la partecipazione di Roberto Mercadini e Alessandra Abbondanza.