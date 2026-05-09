I prezzi della benzina continuano a salire, con il costo al litro che supera i 2 euro nelle aree autostradali. In città, invece, si registra una prima frenata nell’aumento dei prezzi. La differenza tra le due situazioni si nota chiaramente, mentre in autostrada il costo rimane elevato e in crescita, nelle zone urbane l’incremento si sta riducendo. La situazione riguarda tutte le compagnie e le stazioni di servizio lungo le principali arterie stradali.

Se da un lato il prezzo della benzina in città comincia a frenare, dall’altro non si può dire la stessa cosa per le autostrade. Anzi. I listini hanno superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro, con segnalazioni di picchi a quasi 2,3 euro al litro. Stando alle rilevazioni del ministero delle Imprese, il weekend è iniziato con la media del prezzo della verde in autostrada a 2,001 euro al litro, inferiore a quella del gasolio (2,084 euro). Se però il diesel è in discesa, la benzina aumenta di giorno in giorno anche se di poco. Facciamo un confronto con lunedì 4 maggio: quel giorno, sulla rete autostradale il prezzo medio era di 1,967 euro al litro per la benzina e di 2,116 euro per il gasolio.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Benzina, il rincaro frena solo in città: superati i 2 euro al litro in autostrada

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