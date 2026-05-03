Benzina in autostrada a 1,95 euro | rincaro dopo il cambio delle accise

Nelle ultime settimane, il prezzo della benzina in autostrada ha raggiunto 1,95 euro al litro, segnando un aumento rispetto ai mesi precedenti. Questo aumento deriva dall’aggiornamento delle accise, che ha portato a un incremento dei costi. Al contrario, il prezzo del gasolio si è mantenuto stabile, senza variazioni significative rispetto al passato. La differenza tra i due carburanti si riflette sui costi di un pieno completo.

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