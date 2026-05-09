Bentley 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 1919, a Crewe, nasceva una casa automobilistica con l’obiettivo di creare auto veloci, di qualità e tra le migliori del settore. Nel 2026, la gamma comprende diversi modelli, con prezzi variabili a seconda delle versioni e delle dotazioni. La scelta tra le proposte disponibili dipende dalle esigenze e dalle preferenze dei clienti, che possono valutare tra diverse configurazioni e caratteristiche offerte dalla casa.

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Crewe, Cheshire, 1919. Walter Owen Bentley fonda la sua casa automobilistica con una promessa: “ Build a fast car, a good car, the best in its class “. Centosette anni dopo Bentley è del Volkswagen Group, ha quattro modelli a listino in Italia e i prezzi partono da 222.983 euro con il SUV Bentayga. La gamma 2026 introduce per la prima volta un powertrain ibrido plug-in V8 sulla Continental GT — la fine ufficiale del W12. Vediamo modelli, prezzi e quale Bentley conviene davvero. Tutti i modelli Bentley 2026 con prezzi. Listino italiano aggiornato a maggio 2026. Tutti i modelli sono ordinabili tramite il programma di personalizzazione Mulliner, che può portare i prezzi finali ben oltre quelli base.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Bentley 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX New 2026 Bentley Continental GT S Hybrid Delivers 671 HP And A Sharper Drive Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Bentley Systems Q1 2026: la trasformazione AI guida una crescita dei Ricavi del 14,5%; Transcript : Bentley Systems, Incorporated, Q1 2026 Earnings Call, May 07, 2026; Bentley Flying Spur: in arrivo il secondo restyling, foto spia dal Nurburgring; Dalle Bentley Reali alla Range Rover di Carlo III. ‘Train Dreams’ Filmmakers Clint Bentley, Greg Kwedar Firmato un Accordo Indie-Centrico di Prima Visione con Netflix (Esclusivo) reddit L’ultima Bentley commissionata dalla regina Elisabetta II ift.tt/kYNHjgb x.com