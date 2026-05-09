Lunedì 11 maggio 2026 alle 21:15 si disputa la partita tra Benfica e Sporting Braga, con le formazioni ufficiali già annunciate. La sfida si inserisce nella penultima giornata di Primeira Liga, in un momento in cui il Porto ha già conquistato il titolo e l’attenzione è rivolta al secondo posto. Questa posizione, ancora da assegnare, vale la qualificazione alla Champions League e vede le due squadre di Lisbona appaiate a 76 punti.

Penultima giornata di Primeira Liga, il Porto è già campione ma l’attenzione degli appassionati è tutta rivolta al secondo posto: non è affatto un piazzamento banale, perché garantisce la Champions e se lo contendono le due squadre di Lisbona, entrambe a 76 punti. Il Benfica ha vinto però lo scontro diretto, per cui al momento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benfica-Sporting Braga (lunedì 11 maggio 2026 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Aquile vittoriose sui Guerrieri?

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Discussione partita: SC Freiburg vs Sporting Braga | Europa League | Semifinali | 07 maggio 21:00 CEST reddit

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