Benfica-Sporting Braga lunedì 11 maggio 2026 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Aquile vittoriose sui Guerrieri?

Da infobetting.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 11 maggio 2026 alle 21:15 si disputa la partita tra Benfica e Sporting Braga, con le formazioni ufficiali già annunciate. La sfida si inserisce nella penultima giornata di Primeira Liga, in un momento in cui il Porto ha già conquistato il titolo e l’attenzione è rivolta al secondo posto. Questa posizione, ancora da assegnare, vale la qualificazione alla Champions League e vede le due squadre di Lisbona appaiate a 76 punti.

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Penultima giornata di Primeira Liga, il Porto è già campione ma l’attenzione degli appassionati è tutta rivolta al secondo posto: non è affatto un piazzamento banale, perché garantisce la Champions e se lo contendono le due squadre di Lisbona, entrambe a 76 punti. Il Benfica ha vinto però lo scontro diretto, per cui al momento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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