Sporting Lisbona-Vitoria Guimarães lunedì 04 maggio 2026 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici I Leoni subiscono ancora dei gol?

Lunedì 4 maggio alle 21:15 si gioca la finale di Taça de Portugal tra Sporting Lisbona e Vitoria Guimarães. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si conoscono già quote e pronostici. Lo Sporting Lisbona cerca di conquistare il trofeo per chiudere al meglio una stagione che ha visto alcune difficoltà difensive, mentre il Vitoria Guimarães punta a sorprendere in una partita decisiva.

La finale di Taça de Portugal, se vinta, impreziosirà la stagione dello Sporting Lisbona ma i campioni in carica del Portogallo si sono lasciati andare a un brutto finale: dopo il brutto pareggio in casa dell’AVS, i Leoni hanno fatto molto peggio nello scorso turno, al Josè Alvalade, quando hanno buttato una vittoria molto importante. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sporting Lisbona-Vitoria Guimarães (lunedì 04 maggio 2026 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Leoni subiscono ancora dei gol? Sporting 1 vs 2 Guimarães | Taça da Liga 2026 – Semifinal | Simulação Notizie correlate Sporting Lisbona-Vitoria Guimarães (lunedì 04 maggio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Josè AlvaladeLa finale di Taça de Portugal, se vinta, impreziosirà la stagione dello Sporting Lisbona ma i campioni in carica del Portogallo si sono lasciati... Arsenal-Sporting Lisbona (Champions League, 15-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici. Almeno tre gol all’EmiratesMercoledì notte Arsenal e Sporting Lisbona si troveranno di fronte per i quarti di finale di ritorno di Champions League, dopo la vittoria nel finale... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sporting Lisbona - Vitória Guimarães in Diretta Streaming | DAZN IT; Pronostico Sporting Lisbona-Vitoria Guimaraes: analisi e probabili formazioni 04/05/2026 Primeira Liga; Scheda squadra Vitória Guimarães; Scheda squadra Sporting CP.