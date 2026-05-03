Sporting Lisbona-Vitoria Guimarães lunedì 04 maggio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici La giornata si chiude al Josè Alvalade

Lunedì sera alle 21:15 si gioca la finale di Taça de Portugal tra Sporting Lisbona e Vitoria Guimarães, con l'incontro che si terrà allo stadio José Alvalade. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono già disponibili per chi desidera scommettere. La partita rappresenta un’opportunità importante per lo Sporting di aggiungere un trofeo alla propria stagione, mentre il Vitoria punta a conquistare il titolo e chiudere con un risultato positivo.

La finale di Taça de Portugal, se vinta, impreziosirà la stagione dello Sporting Lisbona ma i campioni in carica del Portogallo si sono lasciati andare a un brutto finale: dopo il brutto pareggio in casa dell’AVS, i Leoni hanno fatto molto peggio nello scorso turno, al Josè Alvalade, quando hanno buttato una vittoria molto importante. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sporting Lisbona-Vitoria Guimarães (lunedì 04 maggio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Josè Alvalade Notizie correlate Sporting Lisbona-Estoril (venerdì 27 febbraio 2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol al Josè Alvalade?Il lungo inseguimento dello Sporting Lisbona prosegue: le giornate passano e il Porto rimane lontano 4 punti ma i Leoni non vogliono abbandonare il... Sporting Lisbona-Estoril (venerdì 27 febbraio 2026 ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tanti gol al Josè Alvalade?Il lungo inseguimento dello Sporting Lisbona prosegue: le giornate passano e il Porto rimane lontano 4 punti ma i Leoni non vogliono abbandonare il... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sporting Lisbona - Vitória Guimarães in Diretta Streaming | DAZN IT; Scheda squadra Vitória Guimarães; Pronostico Sporting CP - Vitória Guimarães: analisi e quote; Scheda squadra Sporting CP.