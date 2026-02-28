Gil Vicente-Benfica lunedì 02 marzo 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici Trasferta impegnativa per le Aquile

Lunedì 2 marzo 2026 alle 21:15 si gioca la sfida tra Gil Vicente e Benfica. Mercoledì sera il Benfica ha concluso la partecipazione alla Champions League al Bernabeu, dopo una partita in cui ha avuto diverse occasioni senza riuscire a trasformarle in gol, perdendo contro le Merengues. La partita di lunedì rappresenta una trasferta impegnativa per le Aquile.

Gil Vicente-Sporting Lisbona (venerdì 02 gennaio 2026 ore 19:45): formazioni, quote, pronostici. Trasferta impegnativa per i campioni di PortogalloIl 2025 è stato un anno molto felice per lo Sporting Lisbona, capace di bissare il titolo e confermarsi campione di Portogallo: il sogno è quello di...

Porto sconfitto dal Gil Vicente: Campionato falsato, il VAR penalizza noi e aiuta il BenficaIl Porto ha perso clamorosamente in casa ieri contro il Gil Vicente e scivola a otto punti dal Benfica capolista. Oggi, il club ha duramente criticato l'arbitraggio (la squadra di Conceiçao ha finito ... tuttomercatoweb.com

Liga Portugal, il Benfica liquida 3-0 il Gil Vicente e si riprende il primo postoSi sono giocate oggi quattro gare valide per la 20esima giornata della Liga Portugal, la massima serie del calcio portoghese. 1-1 tra Chaves e Farense, mentre il Vitoria Guimaraes si è imposto per 1-0 ... tuttomercatoweb.com

