Gol Ndicka | doccia gelata per la Juve tap-in vincente del difensore che riporta avanti la Roma Tutto da rifare

Il difensore della Roma ha segnato un gol che ha portato la sua squadra in vantaggio, sfruttando un errore della difesa della Juventus durante una palla inattiva. La rete ha cambiato il punteggio, costringendo i bianconeri a ripartire da capo per recuperare. La partita è ancora aperta e tutto può succedere.

Gol Ndicka, il difensore giallorosso riporta in vantaggio la Roma sfruttando una grave disattenzione della retroguardia bianconera su palla inattiva. La gioia per il momentaneo pareggio è durata davvero pochissimo per la Juventus. Allo Stadio Olimpico, la sfida si accende ulteriormente e regala un nuovo, pesantissimo colpo di scena. Il gol di Ndicka rappresenta una vera e propria doccia gelata per i ragazzi guidati da Luciano Spalletti, che si ritrovano nuovamente a dover rincorrere gli avversari nel punteggio. Al minuto cinquantatré della ripresa, la Roma di Gasperini ha trovato la forza e la lucidità per colpire ancora, portando il risultato sul 2-1 e spezzando di fatto l'entusiasmo generato dalla meravigliosa prodezza balistica siglata poco prima da Conceicao.