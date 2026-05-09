Benevento-Arezzo ecco il numero degli spettatori presenti al Ciro Vigorito

L’ultima partita casalinga della stagione tra Benevento e Arezzo si è conclusa con un’affluenza di 2.446 spettatori, considerando anche i 116 ospiti presenti. Non sono stati venduti abbonamenti per questa gara, e si tratta del numero più basso di spettatori registrato in questa stagione al “Ciro Vigorito”.

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L’ultima gara casalinga della stagione del Benevento contro l’Arezzo ha fatto registrare il record negativo di spettatori con 2446 biglietti staccati (116 ospiti, non c’erano abbonati). La politica relativa ai prezzi dei tagliandi, aumentati in quasi tutti i settori, forse ha contribuito a dare a questa sfida uno scarso appeal e non c’è stato il pienone così come era successo contro l’Audace Cerignola quando furono 9300 gli spettatori paganti, anche se alla fine sugli spalti erano presenti circa 13000 persone legate alle numerose iniziative della società. VIDEO Caso Santamaria, Mastella: “Se volevo far soldi li facevo negli. Appalti truccati, uno degli indagati gestisce l’edilizia scolastica alla Provincia: ombre.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Arezzo, ecco il numero degli spettatori presenti al “Ciro Vigorito” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Benevento-Cosenza, il dato degli spettatori presenti al “Ciro Vigorito” Leggi anche: Benevento-Foggia, il dato degli spettatori presenti al “Vigorito”