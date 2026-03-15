Benevento-Foggia il dato degli spettatori presenti al Vigorito

Durante la 32esima giornata di campionato, al “Ciro Vigorito” sono stati registrati 6.784 spettatori, di cui 5.234 abbonati, per la partita tra Benevento e Foggia. La presenza del pubblico ha caratterizzato l'incontro, che si è svolto allo stadio nella giornata di riferimento. I numeri rappresentano la partecipazione complessiva delle persone presenti sugli spalti per questa gara.

Sono stati 6.784 (5.234 abbonati) gli spettatori presenti al “Ciro Vigorito” per Benevento-Foggia, gara della 32esima giornata di campionato. Venduti 1.550 tagliandi dei quali 4 quattro nel settore ospiti non accessibile ai residenti nella provincia di Foggia. Dopo Benevento-Catania e Benevento-Salernitana si tratta della terza gara più vista di questa stagione. I musicisti del Conservatorio ‘Nicola Sala’ in scena con Riccardo Muti. Ieri in Campania: Benevento, detenuto accoltellato con arma ricavata da una. Sequestrata in casa dall’ex compagno, si libera grazie ad un messaggio. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Foggia, il dato degli spettatori presenti al “Vigorito” Articoli correlati Benevento – Foggia, al Vigorito anche la comunità di PontelandolfoTempo di lettura: 2 minutiLa gara casalinga del Benevento Calcio contro il Calcio Foggia 1920, in programma domenica 15 marzo allo Stadio Ciro... Verso Benevento-Foggia: squadra, allenatore e società meritano un “Vigorito” stracolmoTempo di lettura: 2 minutiNon bastasse la mancata esclusione del Trapani che ha impedito al Catania di guadagnare due punti sul Benevento, ci si è... Percorso multi-stradale BENEVENTO - FOGGIA | RA 9 - Autostrada A16 dei Due Mari - SS 655 Bradanica Tutto quello che riguarda Benevento Foggia il dato degli... Temi più discussi: Benevento-Foggia, presenze allo stadio verso le settemila unità; Benevento-Foggia, dove vedere la partita in tv e streaming; Benevento-Foggia, cresce l’attesa al Vigorito: verso quota ottomila spettatori; Benevento-Foggia, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE. Da Benevento arriva la decima sconfitta di fila: Foggia ancora koLo specchio di Benevento-Foggia, e di questa stagione rossonera, è quel pallone che Bevilacqua – completamente solo – non riesce a buttare dentro a pochi minuti dalla fine della partita. Il ‘vorrei ma ... foggiacittaaperta.it Benevento-FoggiaAllo Stadio Vigorito va in scena Benevento-Foggia, gara valida per il 32° turno del campionato di Serie C – Girone C. Una sfida che sulla carta oppone due realtà agli antipodi della classifica: da una ... calciofoggia.it Tutto pronto per il match tra Benevento-Foggia Segui la diretta su Tele regione dalle 14.30 facebook BENEVENTO-FOGGIA: COMUNICATO DI SICUREZZA E INFORMAZIONI AI TIFOSI x.com