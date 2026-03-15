Benevento-Foggia il dato degli spettatori presenti al Vigorito

Da anteprima24.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la 32esima giornata di campionato, al “Ciro Vigorito” sono stati registrati 6.784 spettatori, di cui 5.234 abbonati, per la partita tra Benevento e Foggia. La presenza del pubblico ha caratterizzato l'incontro, che si è svolto allo stadio nella giornata di riferimento. I numeri rappresentano la partecipazione complessiva delle persone presenti sugli spalti per questa gara.

Sono stati 6.784 (5.234 abbonati) gli spettatori presenti al “Ciro Vigorito” per Benevento-Foggia, gara della 32esima giornata di campionato. Venduti 1.550 tagliandi dei quali 4 quattro nel settore ospiti non accessibile ai residenti nella provincia di Foggia. Dopo Benevento-Catania e Benevento-Salernitana si tratta della terza gara più vista di questa stagione. I musicisti del Conservatorio ‘Nicola Sala’ in scena con Riccardo Muti. Ieri in Campania: Benevento, detenuto accoltellato con arma ricavata da una. Sequestrata in casa dall’ex compagno, si libera grazie ad un messaggio. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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