Durante la partita tra Benevento e Cosenza, disputata allo stadio “Ciro Vigorito”, sono stati registrati complessivamente 5.471 spettatori sugli spalti. Di questi, 5.359 erano tifosi della squadra di casa, mentre 112 provenivano dalla tifoseria ospite. La partita si è giocata nella 34esima giornata di campionato.

Sono stati 5.471 (5.359 + 112 ospiti, pagavano anche gli abbonati) gli spettatori sugli spalti del “Ciro Vigorito” per Benevento-Cosenza, match della 34esima giornata di campionato. La concomitanza con la domenica delle palme e l’orario inusuale (12:30) forse hanno inciso sulle presenze inducendo anche un buon numero di abbonati (5.234) a non esercitare il diritto di prelazione. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Cosenza, il dato degli spettatori presenti al “Ciro Vigorito”

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