A Belluno, un bambino di sei anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un muletto all’interno dell’azienda di famiglia. Secondo quanto riferito, il mezzo era condotto dal padre quando si è verificato l’incidente. La dinamica e le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. La famiglia e le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli della tragedia.

In un’azienda di famiglia si è consumata una tragedia. Un bambino di 6 anni è deceduto dopo che il muletto guidato dal padre lo avrebbe schiacciato Una tragedia profondamente dolorosa si è consumata a Sedico, in provincia di Belluno. Qui la tranquillità è stata spezzata nel tardo pomeriggio di ieri quandoun bambino di 6 anni è deceduto a causa di un incidente drammatico. Secondo quanto emerso, il piccolo si trovava insieme al padre in un’azienda di famiglia, all’interno di un piazzale nella zona industriale di Sedico. Ed è proprio all’interno del piazzale che si sarebbe consumato il dramma. Secondo le prima ricostruzioni,il piccolo sarebbe stato schiacciato da un muletto guidato dal padre.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belluno, bimbo di 6 anni muore schiacciato da muletto nell’azienda di famiglia

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Tragedia a Sedico, muore a 6 anni nel piazzale dell’azienda di famiglia. La rassegna del 9 maggio

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