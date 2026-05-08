Belluno schiacciato da muletto muore bimbo di 6 anni
Un bambino di sei anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi in un'area industriale di Sedico, in provincia di Belluno. Secondo quanto ricostruito, il minore è stato schiacciato da un muletto all’interno di un piazzale che appartiene a un’azienda di famiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare l’accaduto.
Un bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi schiacciato da un muletto, in un piazzale nella zona industriale di Sedico (Belluno), dove si trova un'azienda di famiglia. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, arrivati anche con l'elicottero, assieme ai vigili del fuoco. Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del piccolo e informare il magistrato di turno. Le cause dell'incidente sono ora al vaglio dello Spisal e della Polizia. Il mezzo sarà posto sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti necessari. (.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie correlate
Leggi anche: Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto guidato dal padre
Leggi anche: Infortunio sul lavoro in un’azienda. Schiacciato da un muletto. Operaio muore a trentasette anni
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Barbara Berlusconi contraria all’uso dei social ai minori: Papà ci selezionava cosa vedere in tv; Usa in fase K: crescita solo per i ricchi. Ma le disuguaglianze possono fare esplodere l’economia; Internazionali, il programma dell'8 maggio: tocca a Musetti e Djokovic, dove vedere i match in tv; Sondaggi politici, il governo non piace più agli italiani. Il campo largo vincerebbe le elezioni.
Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto nel BelluneseIl mezzo era guidato dal padre. L'incidente è avvenuto in un piazzale nella zona industriale di Sedico, dove si trova l'azienda ... tg24.sky.it
Bimbo di 6 anni travolto e ucciso da un muletto nel piazzale dell’azienda di famiglia: alla guida c’era il papàUn bambino di sei anni è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto guidato dal padre. L’incidente è avvenuto venerdì pomeriggio, nel piazzale ... leggo.it
Concluso all’Isiss Giuseppe Verdi il percorso 2026 promosso da Confcooperative Belluno e Treviso. #Veneto #Treviso #Aziende #Cultura x.com
FORCELLA ANTANDER 2018m (Alpago) Siamo lungo l Altavia 7 delle Dolomiti Punto di appoggio: Agriturismo Pian Formosa LAGO DI SANTA CROCE - Alpago/Cansiglio Provincia Di Belluno Dolomiti Bike Shop Mckee's Visit Veneto Regione del V - facebook.com facebook
Belluno, Italia -- Puoi sentire l'odore di questa foto - reddit.com reddit