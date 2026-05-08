Belluno schiacciato da muletto muore bimbo di 6 anni

Da ilgiornale.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di sei anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi in un'area industriale di Sedico, in provincia di Belluno. Secondo quanto ricostruito, il minore è stato schiacciato da un muletto all’interno di un piazzale che appartiene a un’azienda di famiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare l’accaduto.

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Un bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi schiacciato da un muletto, in un piazzale nella zona industriale di Sedico (Belluno), dove si trova un'azienda di famiglia. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, arrivati anche con l'elicottero, assieme ai vigili del fuoco. Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del piccolo e informare il magistrato di turno. Le cause dell'incidente sono ora al vaglio dello Spisal e della Polizia. Il mezzo sarà posto sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti necessari. (.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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