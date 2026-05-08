Belluno schiacciato da muletto muore bimbo di 6 anni

Un bambino di sei anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi in un'area industriale di Sedico, in provincia di Belluno. Secondo quanto ricostruito, il minore è stato schiacciato da un muletto all’interno di un piazzale che appartiene a un’azienda di famiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare l’accaduto.

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