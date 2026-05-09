Bellucci scivola ma si salva con una magia | gli highlights della vittoria su Etcheverry

Durante gli Internazionali d'Italia, Mattia Bellucci ha vinto contro Tomas Martin Etcheverry, numero uno del torneo. Nel corso dell'incontro, Bellucci ha rischiato di cadere a terra in un punto, ma è riuscito a salvarsi grazie a un colpo spettacolare. La partita si è conclusa con la vittoria del giocatore italiano, che ha ottenuto un risultato importante nel circuito ATP.

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