Bellucci scivola ma si salva con una magia | gli highlights della vittoria su Etcheverry
Durante gli Internazionali d'Italia, Mattia Bellucci ha vinto contro Tomas Martin Etcheverry, numero uno del torneo. Nel corso dell'incontro, Bellucci ha rischiato di cadere a terra in un punto, ma è riuscito a salvarsi grazie a un colpo spettacolare. La partita si è conclusa con la vittoria del giocatore italiano, che ha ottenuto un risultato importante nel circuito ATP.
Mattia Bellucci piazza il colpaccio agli Internazionali d'Italia battendo l'argentino Tomas Martin Etcheverry, n.24 del tabellone, per 5-7 6-2 6-3: guarda gli highlights. .🔗 Leggi su Gazzetta.it
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