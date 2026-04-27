Bellezza e simpatia a Bellaria | ecco Miss Mamma 2026 tutte le premiazioni

A Bellaria si è conclusa la fase di selezione per “Miss Mamma Italiana 2026”, il concorso di bellezza e simpatia arrivato alla sua 33esima edizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse concorrenti che hanno ricevuto riconoscimenti durante le premiazioni. Le selezioni proseguono in varie città italiane, coinvolgendo donne di diverse età e provenienze. La manifestazione è organizzata dalla Te.

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla 33esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Bellezza e simpatia senza età: a una sanmaurese la fascia di Miss Mamma "Evergreen"Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss mamma italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua... Miss Mamma Italiana 2026: trionfo di bellezza e talento ad AnconaLa provincia di Ancona si è distinta nel dei concorsi nazionali di bellezza con una presenza massiccia durante le recenti selezioni per Miss Mamma... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fascia di Miss Mamma Italiana Gold alla cesenate Santa Maria Cabral; Selezioni di Miss Mamma Italiana 2026: otto fasce conquistate da partecipanti della provincia di Ancona; In provincia di Mantova una selezione valida per Miss Mamma Italiana, sul podio una 46enne di Cesena; Miss Mamma Italiana 2026: una barista di Gubbio sul podio della selezione di Staffolo. Bellezza e simpatia senza età: a una sanmaurese la fascia di Miss Mamma EvergreenIlva Sarti, 69 anni, ha conquistato la giuria nell'ultima tappa del concorso nazionale andata in scena a Bellaria ... cesenatoday.it In provincia di Mantova una selezione valida per Miss Mamma Italiana, sul podio una 46enne di CesenaProseguono in tutta Italia, le selezioni per ‘Miss Mamma Italiana edizione 2026’, concorso nazionale di bellezza e simpatia arrivato quest’anno alla sua 33esima edizione ... cesenatoday.it Il Super Premio, "Calzature Camyla - Uniquepels Alta Cosmesi - Atelier via Torre 43 di Bellaria", in occasione della selezione di Miss Mamma Italiana, che si è tenuta oggi pomeriggio a Bellaria Igea Marina, è stato assegnato a Melissa Galbusera. - facebook.com facebook Laura di Mamiano vince la tappa di Sabbioneta di “Miss Mamma Italiana” x.com