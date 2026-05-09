Bel venerdì è il nuovo singolo di Eddie Brock

È stato pubblicato oggi su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Eddie Brock, intitolato “Bel venerdì”. Il brano è distribuito da Sangita Records, Atlantic Records e Warner Music Italy. La canzone segue l’uscita di altri lavori dell’artista ed è disponibile per l’ascolto immediato online. Nessun dettaglio aggiuntivo riguardo al contenuto o alla durata del singolo è stato comunicato.

Milano, 9 mag. (askanews) – È uscito, su tutte le piattaforme digitali “Bel venerdì”, il nuovo singolo di Eddie Brock, per Sangita Records Atlantic Records Warner Music Italy. Il brano arriva dopo l’anteprima a sorpresa del 3 maggio al Pincio, nel cuore di Roma, dove l’artista aveva riunito i fan per un flash mob carico di partecipazione e affetto, annunciando anche due nuove date live nei club previste per il prossimo autunno: il 21 ottobre a Roma all’Hacienda e il 25 ottobre a Milano alla Santeria Toscana. “Bel venerdì” racconta la fine di un amore attraverso il caos che si lascia dietro: la rabbia, le cose fuori posto, le ferite ancora aperte.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Bagno di folla al Pincio per Eddie Brock presenta il nuovo singolo con concerto e flashmob

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