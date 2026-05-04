Eddie Brock incanta il Pincio e annuncia un nuovo singolo Bel Venerdi

Ieri, al Pincio di Roma, un artista ha riunito numerosi fan in un flash mob partecipato e caloroso. Durante l'evento, ha annunciato che il suo nuovo singolo, intitolato “Bel Venerdì”, sarà disponibile a partire da venerdì 8 maggio. La comunicazione ha suscitato entusiasmo tra i presenti, che hanno condiviso l’anticipazione sui social e sui canali ufficiali.

Dopo aver riunito i fan al Pincio, nel cuore di Roma, ieri, per un flash mob carico di partecipazione e affetto, Eddie Brock ha annunciato l'uscita del nuovo singolo “Bel Venerdì”, disponibile da venerdì 8 maggio. Durante l'evento, l'artista ha inoltre sorpreso il pubblico svelando due nuove date live nei club previste per il prossimo autunno: il 21 ottobre a Roma all'Hacienda e il 25 ottobre a Milano alla Santeria Toscana. Per Eddie Brock, la musica non è mai stata soltanto un linguaggio artistico, ma un bisogno reale, nato quasi dieci anni fa dall'urgenza di mettere in ordine pensieri, vissuto ed emozioni. È da quella spinta intima e personale che ha preso forma un percorso diventato negli anni sempre più riconoscibile, capace di tenere insieme scrittura diretta, sensibilità pop e un forte legame con la realtà emotiva delle cose.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Eddie Brock incanta il Pincio e annuncia un nuovo singolo " Bel Venerdi" Notizie correlate Roma, bagno di folla al Pincio per Eddie Brock. Concerto per i fan e lancio del nuovo singoloUno show aperto ai fan sulla Terrazza del Pincio all’ora del tramonto con vista su Roma. Leggi anche: Eddie Brock cancella il tour estivo ma incontrerà i fan al Pincio: come ottenere il rimborso dei biglietti Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Eddie Brock, 'la mia rivoluzione parte dal Pincio'; Sanremo, che noia! Maria Antonietta e Colombre rivelazione. Fulminacci e Ayane su tutti. Arisa incanta. Eddie Brock dopo l'ultimo posto a Sanremo: Il gesto di Sal Da Vinci mi ha colpito. Amici? Scartato due volte, giustamente. Oggi sono felice. Poi parla del tour rinviatoL'intervista al cantautore reduce dal Festival di Sanremo 2026. Ora pubblica un nuovo brano dal titolo Bel Venerdì: il racconto di una storia (non autobiografica) arrivata al capolinea e che fa male ... today.it Sanremo 2026, Eddie Brock cancella tutte le date del suo tour: il (presunto) motivoSanremo 2026, Eddie Brock cancella tutte le date del suo tour: il (presunto) motivo. Il cantante reduce dall’ultima ... isaechia.it Bagno di folla al Pincio per Eddie Brock: concerto gratuito e flash mob conquistano Roma. Presentate nuove date e nuovo singolo (VIDEO) https://canaledieci.it/2026/05/03/bagno-di-folla-al-pincio-per-eddie-brock-presenta-il-nuovo-singolo-con-concerto-e-flas - facebook.com facebook