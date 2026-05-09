Beffa Napoli l’affare sfuma definitivamente | accordo trovato con un club spagnolo

Il centrocampista brasiliano ha deciso di trasferirsi all'Atletico Madrid dopo aver raggiunto un accordo con il club spagnolo. La trattativa tra il Wolverhampton e il Napoli si è conclusa senza successo, e il giocatore ha firmato un contratto di sei anni con la squadra di Madrid per 45 milioni di euro. La decisione chiude definitivamente la possibilità di vederlo in maglia azzurra.

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