Beffa Napoli l’affare sfuma definitivamente | accordo trovato con un club spagnolo
Il centrocampista brasiliano ha deciso di trasferirsi all'Atletico Madrid dopo aver raggiunto un accordo con il club spagnolo. La trattativa tra il Wolverhampton e il Napoli si è conclusa senza successo, e il giocatore ha firmato un contratto di sei anni con la squadra di Madrid per 45 milioni di euro. La decisione chiude definitivamente la possibilità di vederlo in maglia azzurra.
Joao Gomes sceglie l’Atletico Madrid: il centrocampista del Wolverhampton sfugge al Napoli con un accordo da 45 milioni di euro, contratto fino al 2031. Joao Gomes: l’Atletico Madrid vince la corsa al brasiliano. Il brasiliano non arriva in Serie A. Secondo quanto rivela il giornalista Nicolò Schira, l’affare tra Joao Gomes e l’Atletico Madrid è entrato nella fase conclusiva, con i dettagli ormai definiti tra il club spagnolo e il Wolverhampton. La trattativa si chiude a 45 milioni di euro, cifra che il club inglese ha accettato dopo settimane di negoziati. Il giocatore sottoscriverà un contratto fino al 2031 con uno stipendio annuale di 4,5 milioni di euro.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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