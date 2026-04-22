Goretzka sfuma la pista Juve? Questo club è balzato in pole position Le novità sull’affare

Il centrocampista tedesco sembra aver scelto un nuovo club, con il Milan che ha preso il comando nella trattativa. La Juventus, in precedenza tra le società interessate, ora sembra aver perso terreno rispetto alla squadra milanese. Le trattative tra il giocatore e il club rossonero sono in corso, mentre le altre opzioni si sono ridotte. La situazione si sta evolvendo rapidamente, e non sono state rese note ufficialmente le cifre dell’accordo.

di Francesco Spagnolo Goretzka, il Milan sembra aver superato la Juve nella corsa al centrocampista tedesco. La volontà di Allegri sta risultando decisiva. Il calciomercato entra nella sua fase più calda e il nome che sta infiammando le trattative tra le big di Serie A è senza dubbio quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, colonna portante del Bayern Monaco e della nazionale, è div entato il pezzo pregiato del mercato dei parametri zero, scatenando un vero e proprio derby d’Italia fuori dal campo. Sebbene la Juventus abbia seguito il calciatore per lungo tempo, le ultime indiscrezioni portano con decisione verso la sponda rossonera del Naviglio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Goretzka, sfuma la pista Juve? Questo club è balzato in pole position. Le novità sull’affare Notizie correlate Calciomercato Juve, Inter in pole position su un obiettivo bianconero. Le ultime novità sulla trattativadi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i rivali nerazzurri sono in pole position su un grande obiettivo della Vecchia Signora. Schlager Juve, sfuma il colpo per i bianconeri? Questo club di A si è inserito con forza sull’austriaco. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Schlager Juve, i bianconeri restano sulle tracce dell’austriaco per l’estate. Una raccolta di contenuti Si complica la pista Goretzka per il Milan: l’Atletico Madrid piomba sul centrocampistaNon ci sono buone notizie per il Milan per quello che riguarda il futuro di Leon Goretzka con il centrocampista tedesco che sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid. Obiettivo di mercato del ... calciomercato.it Milan su Goretzka, sfida aperta con un’altra big di Serie A: la situazioneGoretzka rimane nel mirino del Milan, che non abbandona la pista del centrocampista tedesco in scadenza con il Bayern Monaco. Secondo quanto rivela ... spaziomilan.it