Il trasferimento di Kerim Alajbegovic a Napoli non si realizzerà. Il Bayer Leverkusen ha esercitato l’opzione di riacquisto da 8 milioni di euro sul giocatore bosniaco classe 2007, impedendo così che l’esterno, attualmente al Red Bull Salisburgo, passi in azzurro. La trattativa tra le parti si era progressivamente complicata nelle ultime settimane, senza arrivare a una conclusione favorevole per il club partenopeo.

Kerim Alajbegovic non arriverà a Napoli. Il Bayer Leverkusen ha esercitato l’opzione di riacquisto da 8 milioni di euro sul talento bosniaco classe 2007, bloccando così ogni tentativo degli azzurri di assicurarsi l’esterno del Red Bull Salisburgo. Alajbegovic: il riacquisto che gela il Napoli. L’annuncio ufficiale dei tedeschi arriva quando mezza Europa aveva lo sguardo puntato sul gioiellino bosniaco. Il Leverkusen non ha esitato: ha pagato gli 8 milioni pattuiti e firmato un contratto quinquennale valido dal 1° luglio 2026. Una mossa che chiude definitivamente la strada agli azzurri, costretti a cercare alternative in attacco. Kerim Alajbegovic esulta al gol. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Beffa Napoli, salta definitivamente il colpo di mercato: il giocatore ha scelto un altro club

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