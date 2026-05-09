Beccato dai carabinieri mentre cerca di rubare un' auto | in manette 27enne

Da casertanews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 27 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri mentre tentava di asportare un'auto parcheggiata in una strada del Vairano Patenora. I militari lo hanno sorpreso durante il tentativo di furto e lo hanno fermato immediatamente. La vicenda si è svolta lungo via Lazio, nel centro del paese. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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È finito in manette un 27enne del salernitano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre tentava di rubare un’autovettura parcheggiata lungo via Lazio a Vairano Patenora. L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte, dove il proprietario del veicolo, un giovane residente in zona.🔗 Leggi su Casertanews.it

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