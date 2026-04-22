Beccato dai carabinieri mentre spinge a mano la moto rubata

I carabinieri di Mondragone hanno denunciato un uomo di 35 anni, di origine ghanese, a Castel Volturno. Durante un controllo in via Fiume Tevere, è stato sorpreso mentre spingeva a mano una moto risultata rubata. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. La motocicletta è stata sequestrata e portata via dai militari.

A Castel Volturno, in via Fiume Tevere, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un uomo di 35 anni, di origine ghanese.L’uomo è stato fermato e controllato mentre spingeva a mano una motocicletta Voge Valico 650. La manovra ha.🔗 Leggi su Casertanews.it NON SI FERMA ALL’ ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO Notizie correlate Beccato dai carabinieri a bordo di un’auto rubata: 44enne denunciato per ricettazioneI carabinieri del nucleo radiomobile hanno rintracciato e recuperato un'auto rubata poco prima in via Torresino, nel quartiere Cibali. Sezze, fermato dai Carabinieri su una moto rubata: denunciato un 53enneABBONATI A DAYITALIANEWS Un controllo alla circolazione si è trasformato in un’indagine più ampia, facendo emergere una serie di irregolarità... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Minorenne beccato dai carabinieri con 30 grammi di hashish e una dose di cocaina: arrestato; Beccato mentre spaccia hashish, in casa anche cocaina e marijuana: arrestato un 28enne; Catania, beccato in flagranza dai Carabinieri, arrestato 21 enne; Caserta. Beccato con droga e arnesi da spaccio in auto ed a casa: 19enne arrestato dai Carabinieri. Catania, pusher beccato mentre stava vendendo droga: in carcereUn pusher di Catania è stato colto con le mani nel sacco dai carabinieri mentre stava cercando di vendere diverse quantità di droga. newsicilia.it Beccato mentre spaccia hashish, in casa anche cocaina e marijuana: arrestato un 28enneOperazione antidroga a Montelupone I Carabinieri della Stazione di Montelupone, supportati dai colleghi del Comando Stazione di Recanati, hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne residente a Mo ... youtvrs.it Money.it. . Il Papa beccato a "copiare" #Papa #Vaticano #Copiare #Foglietto #Maturità #LeoneXIV #Scuola #Informarsi #Notizie #MoneyViral - facebook.com facebook